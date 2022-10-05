Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, якщо ми зайдемо у ці два населені пункти, то та лінія оборони, яку намагається створити Росія – може не встигнути і це було б для нас дуже добре.

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"Є неперевірена інформація, що росіяни почали евакуйовуватись із Кремінної і це вже схоже на систему. Російський генштаб дуже сильно боїться потрапити в оточення", – додає Жданов.

На мою думку, у ворожому генштабі не чекають сигналу згори і як тільки з’являється небезпека оточення – вони по трошки виводять регулярні частини,

– каже експерт.

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На думку Олега Жданова, на поталу ЗСУ залишають кілька батальйонів із "мобіків" тощо. За його словами, якщо росіяни втечуть з лінії оборони на Сході, то це гарний знак, але слід додати, що поруч із Лиманом багато лісів і може бути непросто його досліджувати на предмет залишку російських військ.

ЗСУ звільнили Лиман від росіян

4 жовтня 2022 року українські захисники урочисто підняли державний прапор у звільненому від російських окупантів напередодні місті Лиман на Донеччині.

На піднятті прапору були:

військові Збройних сил, які звільняли Харківщину та Донеччину від російських окупантів;

представники Національної поліції України, Національної гвардії, військово-цивільної адміністрації;

а також жителі міста Лиман, які пережили жахи російської окупації.

На піднятті прапора був Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він подякував нашим військовим за звільнення міста від окупації та віддав наказ на урочисте підняття прапору України.

Коротко про звільнення Лиману