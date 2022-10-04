Зокрема, Кремінна практично є в одній міській агломерації з Рубіжним та Сєвєродонецьком. Це потім дозволить сконцентруватися і на цьому напрямку. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, Кремінна розділена річкою. Тож фахівець припустив, що правий берег Збройним Силам України вдасться захопити одразу.

Лівий берег Красної річки – це, власне, частина Кремінної. Далі йде Рубіжне та Сєвєродонецьк. Практично, це один гарнізон. Цю ділянку росіяни намагатимуться втримати,

– припустив Світан.

Разом з тим, як Кремінна, так і Сватове зараз важливі для української армії. Як і решта міст на цьому напрямку.

"Однак напрямок Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк набагато більший за Сватове. Він перебуває поруч з Лисичанськом. Тому за площею це, звісно, важливіше. Але росіянам дуже згубно тримати свої війська у сватівському гарнізоні, оскільки їх можуть взяти в кліщі. Так і станеться, як і з Лиманом", – додав полковник запасу.

Тож росіяни не готові до оборони на тому напрямку. Їм найкраще буде відступити, порадив Світан. У будь-якому разі "українські війська розв'яжуть питання з Лисичанськом, Сєвєродонецьком та Рубіжним, разом з Кремінною, у найближчі два тижні".

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