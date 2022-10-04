Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, основні атакувальні зусилля на східному фронті ворог зосереджує в напрямку Бахмута.

Читайте також Росія перекидає на війну в Україну сибірських росгвардійців та солдатів з Сирії

Яка ситуація зараз на східному фронті

Череватий зазначив, що після успішної операції на Харківському напрямку ворог перегруповувався в напрямку Лимана. Біля цього міста окупанти зазнали поразки, потім українські захисники звільнили Торське та Борову.

Кремінна, де ворог намагається зараз будувати укріплення, посилено накривається вогнем нашої артилерії та іншими засобами ураження. Ворог відповідає на це ударами по цивільній інфраструктурі наших міст,

– сказав речник Східного угруповання військ.

За його словами, напередодні противник обстріляв 35 наших міст, а сьогодні 20 українських міст були уражені вогнем ракетних військ і артилерії.

Череватий зауважив, що помстою за Борову, адже Харківщина вже майже повністю звільнена від окупантів, були їхні удари по критичні інфраструктурі Харкова та по лікарні в Куп'янську, внаслідок чого загинув лікар-анестезіолог.

Який сенс в атаках ворога біля Бахмута

Череватий зауважив, що основні атакувальні зусилля на східному фронті ворог зосереджує в напрямку Бахмута. Противник продовжує спроби атакувати, проте наражається на активний спротив наших військ.

Я так думаю, що головна причина цього, що їм потрібно щось подати як перемогу. Вони тривалий час уже зазнають поразок,

– сказав речник Східного угруповання військ.

Адже, зазначив він, росіяни вже більш ніж пів року вони нічого не можуть показати. Максимальне їхнє досягнення було вже досить давно. Мовиться про Лисичанськ і Сєвєродонецьк, які вони здобули з найбільшими потугами і втратами, якими тільки можна уявити.

Тому на тлі наших перемог, зрозуміло, що військове керівництво має пред'явити політичному керівництву хоч щось. Тому вони зосереджені на Бахмуті. Він зазнає дуже значних руйнувань, по ньому завдається вогонь усіма видами артилерії та авіації,

– повідомив Череватий.

За його словами, окупанти намагаються показати, що не відступають, а мають ще хоча б якісь локальні успіхи. Адже якоїсь великої гри чи стратегічного задуму тут не проглядається.

Череватий розповів про ситуацію на східному фронті: дивіться відео

Хто з окупантів був біля Лимана

Череватий розповів, що поблизу Лимана була частина механізованого полку та російський добровольчий загін "Барс-13". Ці добровольці є професіоналами, які дуже ідеологічно підковані. Також там були мобілізовані з "ЛНР" та "ДНР".

Ми уже спостерігаємо впродовж значного часу, що вони ставляться до цих "ЛНР" та "ДНР" дуже презирливо. І взагалі у них в армії потужна сегрегація йде,

– зазначив він.

Речник Східного угруповання військ додав, що чеченці, наприклад, є зовсім окремою частиною. Вони зневажають росіян та намагаються з ними не перетинатися. З великим презирством вони ставилися до мобілізованих із "ЛНР" та "ДНР", безжально відправляють їх туди, де розуміють, що може бути поразка. Загалом усе це є типовим для російської армії.

Контрнаступ ЗСУ: головне