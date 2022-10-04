Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, основные атакующие усилия на восточном фронте враг сосредотачивается в направлении Бахмута.

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Какая ситуация сейчас на восточном фронте

Череватый отметил, что после успешной операции на Харьковском направлении враг перегруппировывался в направлении Лимана. Возле этого города оккупанты потерпели поражение, затем украинские защитники освободили Торское и Боровую.

Кременная, где враг пытается сейчас строить укрепление, усиленно накрывается огнем нашей артиллерии и другими способами поражения. Враг отвечает на это ударами по гражданской инфраструктуре наших городов,

– сказал спикер Восточной группировки войск.

По его словам, накануне противник обстрелял 35 наших городов, а сегодня 20 украинских городов были поражены огнем ракетных войск и артиллерии.

Череватый отметил, что местью за Борову, ведь Харьковщина уже почти полностью освобождена от оккупантов, были их удары по критичной инфраструктуре Харькова и больнице в Купянске, в результате чего погиб врач-анестезиолог.

Какой смысл в атаках врага у Бахмута

Череватый заметил, что основные атакующие усилия на восточном фронте враг сосредотачивается в направлении Бахмута. Противник продолжает попытки атаковать, однако подвергается активному сопротивлению наших войск.

Я так думаю, что главная причина тому, что им нужно что-то преподнести как победу. Они долгое время уже терпят поражение,

– сказал спикер Восточной группировки войск.

Ведь, отметил он, россияне уже более полугода они ничего не могут показать. Максимальное их достижение было уже достаточно давно. Речь идет о Лисичанске и Северодонецке, которые они получили с наибольшими потугами и потерями, которыми только можно представить.

Поэтому на фоне наших побед, понятно, что военное руководство должно предъявить политическому руководству хоть что-нибудь. Поэтому они сосредоточены на Бахмуте. Он испытывает очень значительные разрушения, по нему наносится огонь всеми видами артиллерии и авиации,

– сообщил Череватый.

По его словам, оккупанты пытаются показать, что не отступают, а имеют еще хотя бы какие-то локальные успехи. Ведь какая-то большая игра или стратегический замысел здесь не просматривается.

Череватый рассказал о ситуации на восточном фронте: смотрите видео

Кто из оккупантов был у Лимана

Череватый рассказал, что близ Лимана была часть механизированного полка и российский добровольческий отряд "Барс-13". Эти добровольцы являются профессионалами, очень идеологически подкованными. Также там были мобилизованы из ЛНР и ДНР.

Мы уже наблюдаем значительное время, что они относятся к этим "ЛНР" и "ДНР" очень презрительно. И вообще у них в армии мощная сегрегация идет,

– отметил он.

Представитель Восточной группировки войск добавил, что чеченцы, например, являются совершенно отдельной частью. Они презирают россиян и стараются с ними не пересекаться. С большим презрением они относились к мобилизованным из ЛНР и ДНР, безжалостно отправляют их туда, где понимают, что может быть поражение. В общем все это типично для российской армии.

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