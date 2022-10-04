Украинские защитники совершили значительные прорывы на севере Херсонской области 2 и 3 октября. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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ВСУ достигают значительных успехов

Геолокационные кадры подтверждают, что украинские войска продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной.

Аналитики ранее заявляли, что российские группировки на севере Херсонской области и на Лиманском фронте в основном состояли из частей, до войны считавшихся одними из главных боевых сил России. Как сообщалось, подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии отошли из Лимана на тыловые позиции вблизи Кременной.

Кроме того, ранее российские источники рассказывали, что в Херсонской области действуют подразделения ВДВ России, в том числе 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Как 144-ю мотострелковую дивизию, так и 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию называли "одними из самых элитных сил России".

И их очевидные неудачи удержать территорию во время крупных украинских контрнаступательных действий согласуются с предварительной оценкой ISW о том, что даже самые элитные российские войска все больше деградируют, поскольку война продолжается. Это явление обнаружилось также в разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в Харьковском контрнаступлении,

– подчеркнули аналитики.

Как ВСУ достигают стратегических целей

Ранее в Пентагоне заявили, что на сегодняшний день можно увидеть хороший успех Вооруженных Сил Украины на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области.

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