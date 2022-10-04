Об этом сообщила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер. Также она прокомментировала освобождение Лимана.

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ВСУ достигают стратегических целей на трех направлениях

Как заявила Валландер, сейчас видно потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности, недавнее возвращение контроля над городом Лиман.

Помощница министра отметила, что освобождение Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

Валландер считает, что третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. И это для России будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу.

Сейчас Украина похоже на пути достижения всех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества,

– добавила она.

Украинское контрнаступление дает обнадеживающие признаки

В Пентагоне заявили, что видят обнадеживающие признаки в украинском контрнаступлении в Херсонской и Харьковской областях.

Как рассказала заместитель министра обороны США по политике Саша Бейкер, в Пентагоне внимательно следят за развитием контрнаступления.

"Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки", – отметила Бейкер.

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