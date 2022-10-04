Українські захисники здійснили значні прориви на півночі Херсонської області 2 та 3 жовтня. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ досягають значних успіхів

Геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська продовжують наступ на схід від Лиману та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

Аналітики раніше заявляли, що російські угруповання на півночі Херсонської області та на Лиманському фронті в основному складалися з частин, які до війни вважалися одними з головних бойових сил Росії. Як повідомлялося, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної.

Крім того, раніше російські джерела розповідали, що в Херсонській області діють підрозділи ВДВ Росії, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія. Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію називали "одними з найелітніших сил Росії".

І їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська дедалі більше деградують, оскільки війна триває. Це явище виявилося також у розгромі 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії у Харківському контрнаступі,

– підкреслили аналітики.

Як ЗСУ досягають стратегічних цілей

Раніше у Пентагоні заявили, що на сьогодні можна побачити гарний успіх Збройних Сил України на передовій у Харківській області, а також ключові стратегічні успіхи у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, третя ціль України – це витіснити російські війська на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

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