Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что если мы зайдем в эти два населенных пункта, то линия обороны, которую пытается создать Россия – может не успеть и это было бы для нас очень хорошо.

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"Есть непроверенная информация, что россияне начали эвакуироваться из Кременной и это уже похоже на систему. Российский генштаб очень сильно боится попасть в окружение", – добавляет Жданов.

По моему мнению, во вражеском генштабе не ждут сигнала сверху и как только появляется опасность окружения – они понемногу выводят регулярные части,

– говорит эксперт.

Подробнее об оперативном положении фронта: смотрите видео

По мнению Олега Жданова, на растерзание ВСУ оставляют несколько батальонов из "мобиков" и тому подобных. По его словам, если россияне сбегут с линии обороны на Востоке, то это хороший знак, но следует добавить, что рядом с Лиманом много лесов и может быть непросто исследовать его на предмет остатка российских войск.

ВСУ освободили Лиман от россиян

4 октября 2022 года украинские защитники торжественно подняли государственный флаг в освобожденном от российских оккупантов накануне городе Лиман Донецкой области.

На поднятии флага были:

военные Вооруженных сил, освобождавшие Харьковскую и Донецкую области от российских оккупантов;

представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии, военно-гражданской администрации;

а также жители города Лиман, пережившие ужасы российской оккупации.

На поднятии флага находился Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он поблагодарил наших военных за освобождение города от оккупации и отдал приказ на торжественное поднятие флага Украины.

Коротко об освобождении Лимана