Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону оцінив шанси, що Путін знову вирішить напасти на Київ. За його словами, Київ перебуває у пріоритетах злочинних планів лідера Кремля.

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На цей момент загрози наступу росіян на Київ немає

Ці шанси є, звісно. Тому, що він (Путін – 24 канал) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів,

– сказав Наєв.

Командувач Об'єднаних сил заявив, що станом на цей момент немає загрози, що окупанти знову будуть наступати на Київ. Він повідомив, що наразі не спостерігається накопичення ворогом сил для вторгнення.

"Що буде в подальшому – це все залежить від його (Путіна – 24 канал) рішень, а також від наявності сил і засобів", – додав генерал-лейтенант.

При цьому Наєв наголосив, що триває робота, щоб унеможливити повторний наступ росіян на Київ.

Ми, щоб унеможливити це, враховуючи той досвід ведення бойових дій на Київському напрямку, робимо все необхідне для зміцнення оборони. У цій роботі беруть участь військові адміністрації, населення території. Тому, що спротив населення був одним з основних аспектів, що минула спроба атакувати Київ була невдалою,

– сказав він.

Також Наєв порівняв підготовку Києва тепер і перед повномасштабним вторгненням. За його словами, тепер підготовка буде відрізнятися набутим досвідом та допомогою, яку отримує Україна.

"Крім того, завдяки мобілізації створено велику кількість військових частин, які виконують завдання, зокрема й на Київському напрямку", – резюмував Наєв.

Частина Київської області в березні 2022 року була під тимчасовою окупацією росіян. Унаслідок звірств росіян на Київщині загинуло понад 1300 людей. Жертв звірств окупантів знаходять досі.

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