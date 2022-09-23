Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що в Україні вже були кращі з російських військових і ЗСУ їх ліквідували.

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Яка ймовірність повторного наступу росії на Київ

Ступак вважає, що теоретично керівництво росії може дати наказ своїй армії знову спробувати взяти Київ, щоб через декілька діб влаштувати парад на Хрещатику. Однак у нас практично вже були кращі з російських військових – у Гостомелі, в Ірпені, у Бучі.

Вони все своє життя присвятили тому, що просиналися зі зброєю. Марш-кидок, повна викладка, з рюкзаками, з автоматами, стрільби, стрибки з парашутами. Але цих людей наші військові просто засунули в м'ясорубку і спокійно перемололи на фарш,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Тепер же, зауважив він, з абсолютно різного контингенту, де будуть, наприклад, IT-шники, водії автобусів, за дуже стислий термін потрібно зробити військових. Адже вони мають знати ази, щоб хоча б не постріляти один одного в бою.

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Чи може росія втягнути у війну білорусь

Ступак зазначив, що лукашенко бачить і відчуває ситуацію. У нього все менше бажання втягуватися у війну росії з Україною. Для нього зараз найкращий варіант – забути про те, що він десь допомагає росії.

Хай росіяни сидять у білорусі, обстрілюють Україну. Але більше не втягуватися в цей конфлікт,

– сказав експерт Українського інституту майбутнього.

Він вважає, що лукашенку зараз варто піти в Шанхайську організацію співробітництва, а також зблизитися, наприклад, із Китаєм, із Казахстаном та збувати туди свою продукцію.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

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