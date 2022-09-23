Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что в Украине уже были лучшие из российских военных и ВСУ их ликвидировали.

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Какова вероятность повторного наступления россии на Киев

Ступак считает, что теоретически руководство России может дать приказ своей армии снова попытаться взять Киев, чтобы через несколько суток устроить парад на Крещатике. Однако у нас практически уже были лучшие из российских военных – в Гостомеле, Ирпене, Буче.

Они всю свою жизнь посвятили тому, что просыпались с оружием, марш-бросок, полная выкладка, с рюкзаками, с автоматами, стрельбы, прыжки с парашютами. Но этих людей наши военные просто засунули в мясорубку и спокойно перемололи в фарш,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Теперь же, заметил он, из совершенно разного контингента, где будут, например, IT-шники, водители автобусов, за очень сжатые сроки нужно сделать военных. Они ведь должны знать азы, чтобы хотя бы не пострелять друг друга в бою.

Ступак сказал, возможно ли повторное наступление кафиров на Киев: смотрите видео

Может ли Россия втянуть в войну Беларусь

Ступак отметил, что лукашенко видит и ощущает ситуацию. У него все меньше желания втягиваться в войну России с Украиной. Для него сейчас самый лучший вариант – забыть о том, что он где-то помогает россии.

Пусть россияне сидят в белорусе, обстреливают Украину. Но больше не втягиваться в этот конфликт,

– сказал эксперт Украинского института будущего.

Он считает, что лукашенко сейчас следует пойти в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также сблизиться, например, с Китаем, с Казахстаном и сбывать туда свою продукцию.

Мобилизация в России: что известно

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террористки аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек . Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти России это отрицают.

Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации . Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Кстати – песков удивляется "истерической" реакции россиян на мобилизацию: смотрите видео