Щодня на позиціях, де розташовувалися окупанти, знаходять нові тіла

Про жертв російської окупації на Київщині в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Він повідомив, що виявлено 1 346 тіл вбитих цивільних людей. Нєбитов наголосив, що поліція займається і обстежує лишень цивільних людей.

За його словами, більшість мирних людей вбиті з вогнепальної зброї. Відтак, як сказав начальник поліції Київщини, це свідчить, що окупанти діяли підступно та свідомо знищували українців за те, що вони мешкали на цих територіях.

Водночас Нєбитов підкреслив, що це не остаточна кількість жертв, адже щодня на позиціях, де розташовувалася російська армія, знаходять нові тіла тимчасово похованих людей.

Начальник поліції Київщини розповів, що наразі проводиться ексгумація тіл у Бучанському районі та в селах навколо Бородянки та Макарова, де розташовувалися позиції росіян.

Андрій Нєбитов додавв, що туди росіяни привозили викрадених людей, де катували їх, після чого страчували.

Близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти

За словами Нєбитова, досі на Київщині вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб. Повідомляється, що вони можуть бути на території білорусі чи росії, куди їх примусово вивезли.

Начальник поліції Київщини додав, що росіяни утримують людей і переконують їх, що їм буде краще в білорусі чи росії. Також частину людей окупанти викрали на примусову працю.

У поліції вважають, що частина людей, які зникли безвісти, на жаль, загинули.

Київщина під окупацією росіян

росіяни у березні тимчасово окупували частини Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку. Наприкінці березня – на початку квітня Збройні Сили України вибили окупантів з Півночі, після чого на території Київщини почали фіксувати наслідки звірств росіян.

Стало відомо, що окупанти катували, ґвалтували, насилували та жорстоко вбивали мирних українців. Вони зв'язували людей та розстрілювали посеред дороги.

Звірства росіян на Київщині стали причиною збільшення санкційного тиску на росію, включно з нафтовим ембарго. Також через злочини ворога фактично призупинилися мирні перемовини між Україною і росією.

Після деокупації в Ірпені та інших містах Київщини побував голлівудський актор та режисер Шон Пенн, а також американець Бен Стіллер.

У середині червня Київщину відвідали прем'єри Чорногорії та Албанії, а також лідери Франції, Німеччини та Італії – Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі відповідно.

Наслідки російської окупації побачили й прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель та президент Індонезії Джоко Відодо. У липні у Київську область приїхав глава уряду Нідерландів Марк Рютте.

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