Каждый день на позициях, где располагались оккупанты, находят новые тела

О жертвах российской оккупации в Киевской области в эфире телемарафона рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Он сообщил, что обнаружено 1346 тел убитых гражданских людей. Небытов подчеркнул, что полиция занимается и обследует только гражданских людей.

По его словам, большинство мирных людей убиты из огнестрельного оружия. Как сказал начальник полиции Киевщины, это свидетельствует, что оккупанты действовали коварно и сознательно уничтожали украинцев за то, что они жили на этих территориях.

В то же время Небытов подчеркнул, что это не окончательное количество жертв, ведь каждый день на позициях, где располагалась российская армия, находят новые тела временно похороненных людей.

Начальник полиции Киевщины рассказал, что проводится эксгумация тел в Бучанском районе и в селах вокруг Бородянки и Макарова, где располагались позиции россиян.

Андрей Небытов добавил, что туда россияне привозили похищенных людей, где пытали их, после чего казнили.

Около 300 человек считаются пропавшими без вести

По словам Небытова, до сих пор в Киевской области считаются пропавшими без вести около 300 человек. Сообщается, что они могут быть на территории беларуси или россии, куда их принудительно вывезли.

Начальник полиции Киевщины добавил, что россияне удерживают людей и убеждают их, что им будет лучше в беларуси или россии. Также часть людей оккупанты похитили на принудительный труд.

В полиции считают, что часть пропавших без вести людей, к сожалению, погибли.

Киевщина под оккупацией россиян

россияне в марте временно оккупировали части Киевской области, в частности Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку. В конце марта – начале апреля Вооруженные Силы Украины выбили оккупантов с Севера, после чего на территории Киевщины начали фиксировать последствия зверств россиян.

Стало известно, что оккупанты пытали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. Они связывали людей и расстреливали посреди дороги.

Зверства россиян в Киевской области стали причиной увеличения санкционного давления на россию, включая нефтяное эмбарго. Также преступления врага фактически приостановили мирные переговоры между Украиной и россией.

После деоккупации в Ирпене и других городах Киевской области побывал голливудский актер и режиссер Шон Пенн, а также американец Бен Стиллер.

В середине июня Киевщину посетили премьеры Черногории и Албании, а также лидеры Франции, Германии и Италии – Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги соответственно.

Последствия российской оккупации увидели и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и президент Индонезии Джоко Видодо. В июле в Киевскую область приехал глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

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