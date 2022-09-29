Під час ефіру з Марком Фейгіним радник ОП поділився міркуванням щодо наступу ворога на столицю. За його словами, часткова мобілізація зіграє ЗСУ лише на руку. Особливо, якщо враховувати, кого вже вдавалося вибити з-під Києва.

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Професіоналів вибили за місяць

Візьмемо Київський варіант. Оці герої приїхали сюди елітними частинами – десантники, спецназ, найкращі мотострілецькі підрозділи – і ледь більше як за місяць ми їх викинули звідси,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що дійсно тоді окупантів було 45 тисяч. На що Фейгін заявив, а якщо підуть у наступ удвічі більше солдатів – 100 тисяч?

На думку Арестовича, це лише погіршило б ситуацію для ворога. Радник ОП переконаний, що одна з суттєвих проблем ворога під Києвом була пов'язана саме з надмірною кількістю військових. Особливість місцевості просто не дозволяє стільком окупантам успішно вести війну в області.

Київщина готова зустрічати ворога

Крім того, Київщина зараз готова до прийому ворога. Та й це ще не все. Одне з питань полягає в тому, що нинішні військові, яких готують до відправлення на фронт, узагалі нічого не вміють.

За словами Арестовича, з "мобіками" вдасться впоратися значно швидше. Можливо, трохи часу забере, якщо ворог пожене шалену кількість на вірну смерть. Водночас радник ОП зазначив, що:

ми їх гарантовано поб'ємо, тож втрати будуть колосальними;

росіяни нічого не досягнуть.

Усвідомте, що ви виходите боксувати з олімпійським чемпіоном з боксу хоча б у вашій ваговій категорії. Це те, що на вас очікує,

– звернувся до "мобіків" він.

Арестович нагадав, що вибивати з-під Києва ворога вдалося навіть за наявності жорстокого дефіциту боєприпасів. Радник ОП зауважив, що поблизу столиці були 14 угруповань ворога, а нашим військовим вдавалося діставати лише до трьох. Але і цього вистачило для того, щоб завдати жару окупантам.

Крім того, він пригрозив росіянам однією дуже цікавою ракетою, яку можна випустити з HIMARS. Вона, за словами Арестовича, вибухає у повітрі та розкидає вольфрамові кульки. Усього їх понад 160 тисяч. І такі ракети можуть застосовувати проти окупантів, які намагатимуться рухатися в бік Києва.

Раз – і нема батальйону. Раз – і нема батальйону. Ми чекаємо на них з нетерпінням,

– наголосив він.

Зауважимо, що у білорусі вже готують місця для розміщення 20 тисяч "мобіків", привезених з росії. Для цього використовуватимуть військові фонди, а також цивільні приміщення та споруди.

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