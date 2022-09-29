На кордоні велика кількість росіян призовного віку, які очікують виїзду в багатокілометровій пробці. Про це повідомляють росЗМІ.

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Під Астраханню розгорнуть пункт мобілізації

На контрольно-пропускному пункті "Караозек" на російсько-казахстанському кордоні в Астраханській області росіян, які підлягають призову, не випускають із країни. Незабаром тут відкриють тимчасовий пункт мобілізації.

Зараз утворилася багатокілометрова черга з охочих виїхати з країни. Серед тих, хто очікує, – маса чоловіків призовного віку.

У пункті пропуску почали звіряти документи тих, хто виїжджає з федеральним реєстром, які підлягають мобілізації і не випускати громадян, які підходять під критерії призову, які не мають права на відстрочку від часткової мобілізації або дозволу на виїзд від військового комісаріату,

– повідомляє влада регіону.



На контрольно-пропускному пункті "Караозек" черги росіян / фото місцеві телеграм-канали



На кордоні великі черги росіян / фото місцеві телеграм-канали

Де ще росія розгорне пункт мобілізації

На кордоні з Грузією російська влада вирішила, що розгорне мобілізаційний пункт.

Очевидці опублікували кадри з КПП "Верхній Ларс", куди пригнали мікроавтобус з промовистою назвою "військовий комісаріат".

Крім того, у Виборзькому районі Ленінградської області у пункті пропуску Торф'янівка на кордоні з Фінляндією також запрацював мобільний пункт призову на військову службу.

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