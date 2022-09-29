На кордоні велика кількість росіян призовного віку, які очікують виїзду в багатокілометровій пробці. Про це повідомляють росЗМІ.

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Під Астраханню розгорнуть пункт мобілізації

На контрольно-пропускному пункті "Караозек" на російсько-казахстанському кордоні в Астраханській області росіян, які підлягають призову, не випускають із країни. Незабаром тут відкриють тимчасовий пункт мобілізації.

Зараз утворилася багатокілометрова черга з охочих виїхати з країни. Серед тих, хто очікує, – маса чоловіків призовного віку.

У пункті пропуску почали звіряти документи тих, хто виїжджає з федеральним реєстром, які підлягають мобілізації і не випускати громадян, які підходять під критерії призову, які не мають права на відстрочку від часткової мобілізації або дозволу на виїзд від військового комісаріату,
– повідомляє влада регіону.


На контрольно-пропускному пункті "Караозек" черги росіян / фото місцеві телеграм-канали


На кордоні великі черги росіян / фото місцеві телеграм-канали

Де ще росія розгорне пункт мобілізації

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