Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ЗСУ готові до провокацій з боку ворога у день народження Путіна. У тому числі йдеться і про дрони "шахіди", якими окупанти намагалися "залякувати південні регіони".

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Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наталія Гуменюк повідомила, що українські підрозділи ППО адаптувалися до "шахідів" та знищують дрони.

Не такий страшний той "шахід", як його малюють. Наші сили ППО підібрали до нього підхід. І вже красномовно свідчать цифри, які ми маємо в сухій статистиці. У нашій зоні відповідальності було 49 збиттів з 21 вересня, коли ми вперше виявили іранські дрони на нашій ділянці,

– сказала вона.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що зафіксовано 24 влучання дронів, проте вони не завжди були результативними. Тобто, ворогу не вдалося завдати критичної шкоди, як він планував.

Гуменюк наголосила, що план ворога переломити хід війни завдяки іранським дронам провалився.

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Проте, вона нагадала, що 7 жовтня можливий посилений ракетний удар. Та водночас росіяни в Чорному морі трішки зменшили запас ракет типу "Калібр" на бойовому чергуванні.

Повідомляється, що один з надводних ракетоносіїв зайшов у пункт базування. За словами Гуменюк, наразі чергують 4 ракетоносії – два надводні та два підводні.

"Але це досить потужний залп кількістю 20 ракет", – додала речниця ОК "Південь".

Ворог зранку вдарив по Запоріжжю

Російські військові зранку 7 жовтня завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Окупанти знову обстріляли житловий сектор.

Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Унаслідок цього житловий будинок зазнав руйнувань. Відомо про одного постраждалого, в якого осколкові поранення.

Зазначимо, що Росія тероризує Запоріжжя декілька днів поспіль. Зокрема, рано-вранці 6 жовтня окупанти теж завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Ворог завдав 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя. Унаслідок цього виникли пожежі й багато будинків виявилися зруйнованими. Жертвами обстрілу стали 12 людей.

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