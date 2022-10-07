Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что ВСУ готовы к провокациям со стороны врага в день рождения Путина. В том числе речь идет и о дронах "шахиды", которыми оккупанты пытались "запугать южные регионы".

По теме Генштаб допускает усиление российских атак в день рождения Путина

Враг уменьшил количество ракетоносителей в Черном море

Наталья Гуменюк сообщила, что украинские подразделения ПВО адаптировались к "шахидам" и уничтожают дроны.

Не так страшен тот "шахид", как его рисуют. Наши силы ПВО подобрали к нему подход. И уже красноречиво говорят цифры, которые мы имеем в сухой статистике. В нашей зоне ответственности было 49 подбитий с 21 сентября, когда мы впервые обнаружили иранские дроны на нашем участке,

– сказала она.

Представитель ОК "Юг" отметила, что зафиксировано 24 попадания дронов, однако они не всегда были результативными. То есть, врагу не удалось нанести критический вред, как он планировал.

Гуменюк подчеркнула, что план врага переломить ход войны благодаря иранским дронам провалился.

Кстати Угроза ударов из Беларуси будет сохраняться по меньшей мере до конца года: что на это указывает

Однако она напомнила, что 7 октября возможен усиленный ракетный удар. Но россияне в Черном море немного уменьшили запас ракет типа "Калибр" на боевом дежурстве.

Сообщается, что один из надводных ракетоносителей вошел в пункт базирования. По словам Гуменюк, в настоящее время дежурят 4 ракетоносителя – два надводных и два подводных.

"Но это достаточно мощный залп количеством 20 ракет", – добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

Враг утром ударил по Запорожью

Российские военные утром 7 октября нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Оккупанты снова обстреляли жилой сектор.

Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. В результате жилой дом испытал разрушения. Известно об одном пострадавшем, у которого осколочные ранения.

Отметим, что Россия терроризирует Запорожье несколько дней подряд. В частности, ранним утром 6 октября оккупанты тоже нанесли ракетный удар по Запорожью.

Враг нанес 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. В результате возникли пожары и многие дома оказались разрушенными. Жертвами обстрела стали 12 человек.

Внимание – Запорожье снова в огне: смотрите видео