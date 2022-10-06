Точное количество раненых в результате террористического обстрела Запорожья еще неизвестно. Многие люди до сих пор под завалами.
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Сколько людей под завалами – трудно представить
Количество людей, находящихся под завалами, неизвестно. Сейчас спасатели пытаются оперативно разобрать завалы.
Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности для приема людей.
Последствия ночного обстрела Запорожья: фото
Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео
Что известно о ракетном обстреле Запорожь
- Сегодня в 5:10, сразу после воздушной тревоги, в Запорожье услышали взрывы.
- В 05:15 глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил, что россияне обстреливают город и призвал людей прятаться в укрытиях.
- Впоследствии он сообщил, что в результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома. На место прибыли спасатели.
- Позже Александр Старух рассказал, что враг нанес по городу 7 ракетных ударов.