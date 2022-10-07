Білорусь продовжила обмеження для польотів цивільних літаків на півдні країни до 1 січня 2023 року. Це стосується й польотів з БПЛА.

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Загроза ударів з Білорусі зберігається

Обмеження не поширюється на авіацію Збройних сил Білорусі та Держприкордонкомітету. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого цього року. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України.

Зауважимо, що з початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 717 ракет.

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2022 року.

Білорусь бере участь у війні проти України

Раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь бере участь у "спеціальній воєнній операції" в Україні. Втім, за його словами, вони буцімто "нікого не вбивають, не посилають свої військових та не порушують зобов'язань".

У Білорусі створили з Росією спільне військове угруповання

Також у Білорусі повідомили, що створили з росіянами спільне військове угруповання, яке призначене нібито для "збройного захисту" Союзної держави.

Нині білоруси проводять розвідку та обмінюються інформацією з росіянами.

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