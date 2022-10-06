Білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що "ухвалили необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки".

До речі Вперше з серпня ворог вдарив ракетами з території Білорусі, – Повітряні сили

Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та Росії готове до розгортання і виконання завдань щодо збройного захисту "Союзної держави",

– сказав Хренін.

У Білорусі знову заговорили про "про провокації біля кордону"

Він додав, що сьогодні війська виконують завдання бойового чергування у посиленому режимі. Білоруси проводять розвідку та обмінюються інформацією з союзниками, тобто з росіянами.

Також міністр заговорив про заходи щодо припинення "військових провокацій у прикордонному просторі". Які провокації він має на увазі – невідомо, однак запевняє, що Білорусь буде реагувати.

За словами Хреніна, його армія аналізує обстановку біля кордонів та обробляє варіанти адекватного реагування її зміни.

Ракетний удар з Білорусі

Вночі 6 жовтня Росія завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що мовиться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.

Попереднє застосування авіації з Білорусі було 28 серпня.

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