Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что "приняли необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности".

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Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите "Союзного государства",

– сказал Хренин.

В Беларуси снова заговорили о "провокациях у границы"

Он добавил, что сегодня войска выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Белорусы проводят разведку и обмениваются информацией с союзниками, то есть с россиянами.

Также министр заговорил о мерах по прекращению "военных провокаций в пограничном пространстве". Какие провокации он подразумевает – неизвестно, однако уверяет, что Беларусь будет реагировать.

По словам Хренина, его армия анализирует обстановку у границ и обрабатывает варианты адекватного реагирования на ее изменения.

Ракетный удар из Беларуси

Ночью 6 октября Россия нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что говорится об ударе по Хмельнитчине, который противник нанес ракетами Х-22.

Предыдущее применение авиации из Беларуси было 28 августа.

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