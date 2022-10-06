Это впервые с августа захватчики ударили ракетами с территории Беларуси. Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Враг снова ударил ракетами с территории Беларуси

Сегодня утром (6 октября – 24 канал) 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины,

– отметил Громов.

Он подчеркнул, что предварительное применение авиации из Беларуси было 28 августа.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что говорится об ударе по Хмельнитчине, который противник нанес ракетами Х-22.

Что известно о ракетном ударе в Хмельницкой области

6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Они попали в Шепетовский район.

Россияне запустили ракеты около 6:00. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом в Шепетовском районе, а другая – на пустыре.

В результате ракетного удара остановился один из поездов – дерево упало на железнодорожный путь.

К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

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