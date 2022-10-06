Це вперше з серпня загарбники вдарили ракетами з території Білорусі. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
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Ворог знову вдарив ракетами з території Білорусі
Сьогодні зранку (6 жовтня – 24 канал) 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України,
– зазначив Громов.
Він підкреслив, що попереднє застосування авіації з Білорусі було 28 серпня.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що мовиться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.
Що відомо про ракетний удар на Хмельниччині
- 6 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Вони влучили у Шепетівський район.
- Росіяни запустили ракети близько 6:00. Одна із них впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі, а інша – на пустирі.
- Внаслідок ракетного удару зупинився один із потягів – дерево впало на залізничну колію.
- На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
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