У Держприкордонслужбі не відкидають, що з боку Білорусі можливий повторний наступ. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Андрій Демченко.

Важливо Удар по багатоповерхівках Запоріжжя: є жертва і постраждалі, під завалами досі є люди

Якщо ворог спробує зайти, – українські воїни готові дати відсіч

Наразі українські захисники укріплюють державний кордон на Півночі. Воїни заміновують місцевість та знищують шляхи, звідки може бути спроба вторгнення.

У посиленому режимі працюють не лише прикордонники, а й ЗСУ, нацгвардійці та поліція. Демченко переконує, військові роблять усе можливе, аби лінія кордону була максимально укріпленою.

Якщо раптом ворог спробує на цьому напрямку зайти, то всі підрозділи, які там знаходяться, які посилюють цей напрямок, вже готові дати гідну відсіч,

– підкреслив речник Державної прикордонної служби.

Також біля кордону з Білоруссю українські воїни проводять навчання. Захисники відточують план дій на випадок вторгнення. Однак наразі ситуація контрольована. Прикордонники поки не зафіксували створення жодних ударних формувань. Не виявили і диверсійно-розвідувальних груп. Втім, білоруські військові вже довгий час знаходяться на посиленні кордону з Україною.

Цікаво ЗСУ відбивають атаки ворога та знищили 9 безпілотників: карта бойових дій станом на 6 жовтня

Що відомо про ймовірне вторгнення ворога з Білорусі

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія розміщує в Білорусі 20 тисяч мобілізованих. У ГУР переконані, Путін вкотре намагається втягнути Лукашенка у війну.

Наприкінці вересня ворог почав підготовку до використання аеродромів Білорусі.

4 жовтня Лукашенко заявив, що Білорусь бере участь у війні проти України, однак нібито "нікого не вбиває" і не відправляє на нашу землю своїх військових.

Білоруські військкомати почали працювати значно активніше. Хоча раніше президент заявляв, що мобілізації не буде. Проведуть хіба що для збору врожаю.

Лукашенко приїхав у Росію для зустрічі з Путіним та почав виправдовувати мобілізацію. Згадав про ухилянтів, які втекли за кордон.

Зверніть увагу! Росія неодноразово випускала ракети по українській землі з території Білорусі. Окрім того, звідти у лютому наступали окупанти.

Вас може зацікавити – Як Білорусь показала, що готова вступити у війну: дивіться відео