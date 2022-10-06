В Госпогранслужбе не исключают, что со стороны Беларуси возможно повторное наступление. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Андрей Демченко.

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Если враг попытается зайти, – украинские воины готовы дать отпор

Пока что украинские защитники укрепляют государственную границу на Севере. Воины минируют местность и уничтожают пути, откуда может быть попытка вторжения.

В усиленном режиме работают не только пограничники, но и ВСУ, нацгвардейцы и полиция. Демченко убеждает, что военные делают все возможное, чтобы линия границы была максимально укрепленной.

Если вдруг враг попытается на этом направлении зайти, то все находящиеся там подразделения, усиливающие это направление, уже готовы дать достойный отпор,

– подчеркнул представитель Государственной пограничной службы.

Также у границы с Беларусью украинские воины проводят учения. Защитники оттачивают план действий на случай вторжения. Однако сейчас ситуация контролируемая. Пограничники пока не зафиксировали создание ударных формирований. Не обнаружили и диверсионно-разведывательные группы. Впрочем, белорусские военные уже долгое время находятся на усилении границы с Украиной.

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Что известно о вероятном вторжении врага из Беларуси

Ранее украинская разведка сообщила, что Россия размещает в Беларуси 20 тысяч мобилизованных. В ГУР убеждены, что Путин в который раз пытается втянуть Лукашенко в войну.

В конце сентября враг начал подготовку к использованию аэродромов Белоруссии.

4 октября Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины, однако якобы "никого не убивает" и не отправляет на нашу землю своих военных.

Белорусские военкоматы начали работать гораздо активнее. Хотя ранее президент заявлял, что мобилизации не будет. Проведут ее разве что для сбора урожая.

Лукашенко приехал в Россию для встреч с Путиным и начал оправдывать мобилизацию. Упомянул об бежавших за границу уклонистах.

Обратите внимание! Россия не раз выпускала ракеты по украинской земле с территории Беларуси. Кроме того, оттуда в феврале наступали оккупанты.

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