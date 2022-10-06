Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Окупанти запустили 2 крилаті ракети по регіону.

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Наслідки російської атаки

Росіяни запустили ракети близько 6:00. Одна із них впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі. Руйнувань та пожежі немає. Інша ракета впала на пустирі.

За даними джерел 24 каналу в Хмельницькій ОВА, ракети випустили з територій Білорусі.

За попередніми даними, унаслідок падіння російських ракет зафіксовані незначні пошкодження кількох житлових будинків. Загиблих та постраждалих унаслідок атаки немає.

Унаслідок російського ракетного удару зупинився один із потягів – через удар ракети дерево впало на залізничну колію. Однак станом на 9:00 колію розблокували і рух потяга відновлений.

Голова Хмельницької ОВА підкреслив, що війна триває і потрібно пам'ятати про укриття, в яких необхідно перебувати під час повітряних тривог.

Окупанти вдарили і по Запоріжжю

Уранці 6 жовтня вибухи прогриміли і в Запоріжжі – окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у місті. На місці трагедії триває розбір завалів та пошуково-рятувальна операція.

Стано на 9:00 відомо про 2 загиблих – одна жінка загинула на місці атаки, інша – у кареті швидкої допомоги. Крім того, 10 людей постраждали, 8 з них – госпіталізовані з травмами середнього та важкого степів. Серед госпіталізованих – 3-річна дитина, яку вдалося врятувати з-під завалів.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на теракт росіян і наголосив, що окупанти вміють воювати виключно з мирними мешканцями. Однак на Росію чекає повний розгром та відповідальність за все скоєне. Заступник Єрмака Кирило Тимошенко наголосив, що цей удар по Запоріжжю був повністю спланованим російським терактом.

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