Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Оккупанты запустили 2 крылатые ракеты по региону.

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Последствия российской атаки

Россияне запустили ракеты около 6:00. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом в Шепетовском районе. Разрушений и пожара нет. Другая ракета упала на пустыре.

По данным источников 24 канала в Хмельницкой ОВА, выпустили ракеты с территорий Беларуси.

По предварительным данным, в результате падения российских ракет зафиксированы незначительные повреждения нескольких жилых домов. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Вследствие российского ракетного удара остановился один из поездов – из-за удара ракеты дерево упало на железнодорожные пути. Однако по состоянию на 9:00 колею разблокировали и движение поезда восстановлено.

Глава Хмельницкой ОВА подчеркнул, что война продолжается и нужно помнить об укрытиях, в которых необходимо находиться во время воздушных тревог.

Оккупанты ударили и по Запорожью

Утром 6 октября взрывы прогремели и в Запорожье – оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в городе. На месте трагедии продолжается разбор завалов и поисково-спасательная операция.

По состоянию на 9:00 известно о 2 погибших – одна женщина погибла на месте атаки, другая – в карете скорой помощи. Кроме того, 10 человек пострадали, 8 из них – госпитализированы с травмами средней и тяжелой степени. Среди госпитализированных – 3-летний ребенок, которого удалось спасти из-под завалов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на теракт россиян и подчеркнул, что оккупанты умеют воевать исключительно с мирными жителями. Однако Россию ждет полный разгром и ответственность за все содеянное. Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко подчеркнул, что этот удар по Запорожью был полностью спланированным российским терактом.

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