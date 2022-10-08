Відповідну інформацію повідомили росЗМІ 8 жовтня. Російський диктатор наказав повноваження щодо організації та координації заходів захисту покладено на ФСБ.
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Путін наказав захищати Кримський міст
️Путін підписав указ про посилення захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Росія – півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим,
– мовиться в повідомленні.
Також росЗМІ заявили, що в частині Криму продовжили високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Попередньо, він буде діяти з 20 години 8 жовтня до 20 години 23 жовтня.
Також підвищений рівень небезпеки буде діяти:
- на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського та Красноперекопського районів;
- на об'єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, палива та енергетики та промислової політики, а також на об'єктах Державного комітету з водного господарства та меліорації.
Раніше "жовтий" рівень терористичної небезпеки було запроваджено у прилеглому до Кримського мосту Темрюкському районі Краснодарського краю.
Варто пригадати, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунали вибухи. Вони зруйнували автомобільну та залізничну смуги.
Росіяни переконують, що нібито трапився "підрив вантажного автомобіля". Саме після того загорілись 7 цистерн у локомотиві.
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