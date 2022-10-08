Про це повідомив у своєму телеграм-каналі політолог Олексій Голобуцький із посиланням на власні джерела.

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Підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Це підтверджують мої джерела в правоохоронних органах. Деталі поки що не розкривають. Сама спецоперація готувалася довго та ретельно,

– заявив Голобуцький.

У СБУ, за словами Голобуцького, теж уже натякнули на причетність до підриву мосту.

"У самій СБУ поки що офіційно не коментують свою участь у цих подіях. І це цілком очікувано. Однак на соцмережах Служби зранку натякнули, що саме СБУ стоїть за підривом – опублікували фото обвалених частин кримського мосту з логотипом Служби та перефразували відомий вірш Шевченка: "Світає, Міст гарно палає; Соловейко біля Криму СБУ зустрічає", – наголосив експерт.