Російські ЗМІ пишуть, що про початок руху автотранспорту через міст заявив так глава окупаційної "влади" Криму Сергій Аксьонов, передає 24 канал.

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Аксьонов запевняє, що міст відкритий для легкових автомобілів та автобусів з повною процедурою огляду.

У телеграм-каналах публікують відео з мосту. Пишуть, що перші автомобілі вже виїхали у бік Тамані. Транспорт ретельно доглядають, тож інтенсивного потоку немає.

Через Кримський міст пустили авто: відео

Вантажівки чекають на паром

Крім того, окупанти сподіваються, що для вантажних фур почне ходити паром "Керч-2" через Керченську протоку. Він нібито має запрацювати за 2 години.

Наразі близько 150 вантажівок чекають у Керчі паромної переправи.

Вантажівки чекають на паром: відео

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту стався вибух. Був підрив вантажного автомобіля, тому загорілись паливні цистерни залізничного складу.

Внаслідок цього обвалились 2 прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч. Одна автомобільна нитка – з Керчі на Тамань, попередньо, ціла.

Рух автомобілів і поїздів по мосту зупинили.

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