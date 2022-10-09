Російський генерал "відзначився" неоднозначними рішеннями під час війни у Сирії. Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Призначення Суровікіна погіршує становище Росії

Так, виникають питання, як Суровікін, після провалів у Сирії, буде приймати рішення в Україні. Адже війна на території нашої держави є більш масштабною та жорстокою.

Всі ці зміни у керівництва з одного на іншого насправді нічого не дають,

– зауважив генерал-майор запасу СБУ.

На його думку, вони навпаки погіршують ситуацію, оскільки російський президент не дає можливості своїм посіпакам зробити бодай якісь висновки з поразок на полі бою. Натомість міняє їх ледь не щотижня.

Ягун прокоментував призначення Суровікіна командувачем окупантів: дивіться відео

Суровікін – "сирійський м'ясник"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Суровікіна називають "м'ясником" ще з часів активних бойових дій у Сирії. Саме він запропонував використати "килимове бомбардування", щоб зруйнувати місто Алеппо, яке російські окупанти не могли взяти. Крім того, він відповідальний за масові бомбардування в Грузії.

На думку Жданова, Путін, найімовірніше, обрав найбільш відданого генерала. До нього не будуть застосовуватися репресії. І він може "зачистити" Генштаб.

Путін обрав найбільш відданого. Суровікін начебто повинен бути, як та зброя помсти, як колись очікував Гітлер. Він намагатиметься вирівняти ситуацію на лінії фронту. Але вони не мають, чим її вирівнювати,

– відзначив Жданов.

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