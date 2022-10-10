Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал .

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Все разрушенные объекты восстановят

Президент подчеркнул, что все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, восстановят – это лишь вопрос времени.

Я поставил задачу всем структурам нашего государства отработать так, чтобы восстановление было максимально быстрым. В части городов, в части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже возобновлена

– добавил глава государства.

Зеленский отметил, что по состоянию на 21:40:

Харьковщина – возобновлены поставки энергии на 50%. Энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

Полтавщина – восстановлено почти везде.

Николаевщина, Запорожье, Одесская область – подключены.

Черкассы – свет есть.

Хмельницкий – в большей части города свет есть. В некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям электроэнергию.

Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина – специалисты работают.

По его словам, где-то нужны часы, где-то нужно подождать немного больше, но результат будет повсюду.

"К сожалению, 12 человек сегодня погибли от этой террористической атаки. Более 80 ранены или травмированы. Все обратившиеся за помощью получают ее. Вооруженные Силы Украины, разведка, Служба безопасности Украины и все, кто привлечен к защите нашего государства, также выполняют свои задачи", – добавил Зеленский.

Он отметил, что из 84 российских ракет, которые оккупанты запустили по Украине, 43 избили. В свою очередь, из 24 российских беспилотников сбили 13 .

"И даже после этого каждые десять минут я получаю уведомление о сбитии иранских "Шахидов", – отметил глава государства.

Только за последние часы:

16:28 - "Шахид" уничтожен, район Летки.

17:26 – Кременчуг, "Шахид" уничтожен.

17:36 – Черкассы, "Шахид" уничтожен.

17:40 - Долгинцево, Кривой Рог, "Шахид" уничтожен.

17:50 - Апостолово, "Шахид" уничтожен.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент рассказал об обстреле Киева

Глава государства рассказал, что главы страны-террориста говорят, будто попали по всем целям, по которым планировали.

Во-первых, лгут, как всегда. Во-вторых, врут, как обычно. Взгляните на их реальные цели, кроме объектов энергетики. Посмотрите только на один пример нашей столицы,

– отметил Зеленский.

Российские оккупанты попали по перекрестку улицы Владимирской и бульвара Шевченко. В 700 метрах – колокольня Софийского собора.

"Москвы еще не было, когда он уже стоял. Чуть дальше – Владимирская горка, место, которое стало источником христианства и культуры для востока Европы. В частности, для территории, которая значительно позже стала называться Россией. Рядом со мной – корпуса университета Шевченко, который скоро отмечать 190 лет. Они повреждены сейчас этим российским ударом. Но мы все восстановим", – добавил президент.

Он отметил, что городской Дом учителя также сегодня задело. В свое время там работал Украинский Центральный Совет, и это место всегда будет для украинцев местом памяти о нашей величественной истории создания государства.

"И прямо за мной – детская площадка в парке Шевченко, которая тоже стала мишенью для российской ракеты. Но она не просто в парке Шевченко. Он на одной из главных киевских музейных улиц. В частности, поврежден этим ударом террористов Музей искусств имени Ханенко. И так по всем городам нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле?" – добавил глава государства.

По его словам, оккупанты говорят, что хотят столкнуть Украину в XVIII век. Однако они сами выпали в гораздо более древнее время – во время дикарей, которыми россияне стали вполне осознанно. В то же время, Украина все равно останется в XXI веке.

"Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять. Украину невозможно запугать. Только еще больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить", – подчеркнул Зеленский.

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Российские массированные удары затронули весь мир

Президент рассказал, что российская армия специально нанесла массированные удары именно в утренний час пик. Ведь это характерная тактика террористов – они хотели нагнать больше страха и задеть больше людей.

Они тронули. Они затронули весь мир,

– сообщил президент.

Зеленский в день террористической атаки:

беседовал с канцлером Германии, президентом Франции, эмиром Катару, президентом Польши, премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Британии и генеральным секретарем ООН;

провел встречу с послом США,

запланированы беседы с премьер-министром Канады и президентом Соединенных Штатов.

11 октября будет разговаривать с премьер-министром Италии.

"Спасибо всем за четкую поддержку! Консолидируем мир. И чувствую, что мир с нами. На завтра уже запланировано и экстренное заседание G7. Работаем над резолюцией для Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению России за все ее эскалационные шаги, за ее террор. Террор неизбежно получает глобальный ответ . И откровенность российского террора только побуждает всех к большей решительности", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что для того чтобы возобновить нормальное производство и поставки электричества, сделают все.

"Нам нужно, чтобы электричество было у всех семей, независимо от каких-либо проявлений российского террора. Нам нужно, чтобы энергией были обеспечены все наши дома, во всех областях. Поэтому сейчас нам нужно разумное потребление электричества", – добавил Зеленский.

По его словам, есть часы пиковой нагрузки на энергосистему – с 17:00 до 22:00. Поэтому президент попросил украинцев в это время потреблять электричество так, чтобы не перегружать энергосистему .

"Стирка, глажка, ремонт и использование других электроприборов, которые потребляют много энергии, пожалуйста, переносите – до 17 часов или после 22. Большая просьба. Чем больше украинцев будут потреблять электричество именно так, тем стабильнее будет работать наша энергосистема", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы получить современную ПВО . Президент поблагодарил партнеров, которые уже ускоряют поставки.

"Делаем все, чтобы усилить наши Вооруженные Силы. И уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное. Пожалуйста, помогайте друг другу! Пожалуйста, заботьтесь о тех, кто остается в одиночестве в таких обстоятельствах! Верьте в себя, в Украину, в Вооруженные Силы Украины и в нашу победу! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.