Завдаючи удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках, Росія порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.
Важливо Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах
Росія завдала понад 80 ударів
Росія, що б вона не заявляла про виключно військові об'єкти, тероризує й мирне населення ударами по цивільній інфраструктурі. Так, менш ніж за добу через масовані ракетні удари постраждали понад 20 населених пунктів України. Серед них: Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.
Внаслідок цього була зруйнована не лише інфраструктура міст, а й вкотре загинули цивільні люди. Так, протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для терористичного обстрілу України Росія використала:
- крилаті ракети,
- балістичні ракети,
- зенітні керовані ракети,
- ударні безпілотні літальні апарати.
Однак Україна теж не залишила без відповіді агресію росіян. Як повідомив Олександр Штупун, захисники України знищили 56 повітряних цілей. А саме 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.
Обстріли на фронті
В Генштабі заявили, що окупанти зараз на фронті:
- намагаються утримати тимчасово захоплені території,
- обстрілюють позиції наших військ,
- зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій армії України,
- веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Як зазначив Олександр Штупун, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, а ось на інших противник здійснював обстріли. Так, під вогонь потрапили населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках – загалом понад 25 міст та містечок. Для обстрілів мирного населення росіяни використовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, а також танки.
Зазначимо, що на Південнобузькому напрямку ворог за поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу.
Масовані ракетні удари по Україні: що відомо
- Росія для атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України випустила понад 80 ракет. Більшу їх частину знищили сили ППО.
- Як заявила речниця Нацполіції України Мар'яна Рева, внаслідок влучань в Україні загинули понад 10 осіб, а майже 90 – отримали поранення.
- Однак окупантам крові мало, тому вони анонсували можливі нові масовані удари по трериторії України. Так, Дмитро Медведєв назвав політичний режим України "нацистським" та таким, що загрожує безпеці Росії. А відтак повинен бути "демонтованим".
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з Києва. Він заявив, що в росіян є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.
- Також Президент України домовився з Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому уже запланований виступ президента України.
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