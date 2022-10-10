Завдаючи удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках, Росія порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

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Росія завдала понад 80 ударів

Росія, що б вона не заявляла про виключно військові об'єкти, тероризує й мирне населення ударами по цивільній інфраструктурі. Так, менш ніж за добу через масовані ракетні удари постраждали понад 20 населених пунктів України. Серед них: Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса.

Внаслідок цього була зруйнована не лише інфраструктура міст, а й вкотре загинули цивільні люди. Так, протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для терористичного обстрілу України Росія використала:

крилаті ракети,

балістичні ракети,

зенітні керовані ракети,

ударні безпілотні літальні апарати.

Однак Україна теж не залишила без відповіді агресію росіян. Як повідомив Олександр Штупун, захисники України знищили 56 повітряних цілей. А саме 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

Зверніть увагу! Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі.

Обстріли на фронті

В Генштабі заявили, що окупанти зараз на фронті:

намагаються утримати тимчасово захоплені території,

обстрілюють позиції наших військ,

зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій армії України,

веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як зазначив Олександр Штупун, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, а ось на інших противник здійснював обстріли. Так, під вогонь потрапили населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках – загалом понад 25 міст та містечок. Для обстрілів мирного населення росіяни використовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, а також танки.

Зазначимо, що на Південнобузькому напрямку ворог за поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу.

Масовані ракетні удари по Україні: що відомо

Росія для атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України випустила понад 80 ракет. Більшу їх частину знищили сили ППО.

Як заявила речниця Нацполіції України Мар'яна Рева, внаслідок влучань в Україні загинули понад 10 осіб, а майже 90 – отримали поранення.

Однак окупантам крові мало, тому вони анонсували можливі нові масовані удари по трериторії України. Так, Дмитро Медведєв назвав політичний режим України "нацистським" та таким, що загрожує безпеці Росії. А відтак повинен бути "демонтованим".

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з Києва. Він заявив, що в росіян є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.

Також Президент України домовився з Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому уже запланований виступ президента України.

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