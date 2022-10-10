Нанося удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам, Россия нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
Важно Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах
Россия нанесла более 80 ударов
Россия, что бы она ни заявляла об исключительно военных объектах, терроризирует и мирное население ударами по гражданской инфраструктуре. Так, менее чем за сутки из-за массированных ракетных ударов пострадали более 20 населенных пунктов Украины. Среди них: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса.
В результате была разрушена не только инфраструктура городов, но и в который раз погибли гражданские люди. Так, в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для террористических обстрелов Украины Россия использовала:
- крылатые ракеты,
- баллистические ракеты,
- зенитные управляемые ракеты,
- ударные беспилотные летательные аппараты.
Однако Украина тоже не оставила без ответа агрессию россиян. Как сообщил Александр Штупун, защитники Украины уничтожили 56 воздушных целей. А именно 43 крылатых ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.
Обстрелы на фронте
В Генштабе заявили, что оккупанты сейчас на фронте:
- пытаются удержать временно захваченные территории,
- обстреливают позиции наших войск,
- сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий армии Украины,
- ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Как отметил Александр Штупун, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, а вот на других противник совершал обстрелы. Так, под огонь попали населенные пункты на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях – более 25 городов и городков. Для обстрелов мирного населения россияне использовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию и танки.
Отметим, что на Южнобужском направлении враг за текущие сутки совершил более 93 артиллерийских обстрелов, что почти втрое больше, чем за прошедшие.
Массированные ракетные удары по Украине: что известно
- Россия для атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины выпустила более 80 ракет. Большую их часть уничтожили силы ПВО.
- Как заявила спикер Нацполиции Украины Марьяна Рева, в результате попаданий в Украине погибли более 10 человек, а почти 90 получили ранения.
- Однако оккупантам крови мало, поэтому они анонсировали возможные новые массированные удары по территории Украины. Так, Дмитрий Медведев назвал политический режим Украины "нацистским" и угрожающим безопасности России. Следовательно, должен быть "демонтированным".
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из Киева. Он заявил, что у россиян есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.
- Также Президент Украины договорился с Олафом Шольцом о созыве срочного заседания G7. На нем уже запланировано выступление президента Украины.
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