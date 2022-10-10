В России заявили, что массированный ракетный удар был ответом на "теракты" Украины по ее территории. Впоследствии в росСМИ появились утверждения Медведева, что это не последний такой удар, рассказывает 24 канал.

Обратите внимание Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Первый эпизод сыгран, будут и другие

Заместитель председателя Совбеза России заявил, что необходимо полноценно демонтировать политический режим Украины, ведь он представляет "прямую и явную" угрозу для страны-террориста. Как обычно Дмитрий Медведев назвал политический режим Украины "нацистским".

Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины,

– заявил Медведев.

Также, как сообщают росСМИ, российский военачальник Андрей Картаполов считает, что Россия должна была дать ответ на "диверсию" на Крымском мосту. Ведь взрыв 9 сентября показал, что России не следует ожидать благоразумия "оппонентов". Он надеется, что "предупреждение Путина о жестком ответе Киеву на теракты в России будет услышано теми, кто должен услышать".

Как на ракетные удары отреагировал Путин

Массированные ракетные удары по Украине прокомментировал и сам диктатор Владимир Путин. Он во время заседания Совбеза цинично заявил, что ответные удары по Украине нанесли "на теракты по территории России".

Да, это сделали по предложению Минобороны и по плану Генштаба высокоточным оружием "по объектам энергетики военного управления и связи Украины".

В случае продолжения проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ,

– подчеркнул Путин.

Более того, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Бондарев считает, что массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской "спецоперации".

Обратите внимание! В ГУР МО считают, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября.

Массированные ракетные удары по Украине: последние новости

Россия нанесла ракетные удары по большинству областей Украины. Для этого враг выпустил более 80 ракет, однако большую часть уничтожили силы ПВО.

Как заявила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева, что в результате попаданий в Украине погибли более 10 человек. Еще около 90 человек получили ранения.

Владимир Зеленский обратился к украинцам из центра Киева. Он заявил, что у российских оккупантов есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.

Также Владимир Зеленский договорился с Олафом Шольцом о созыве срочного заседания G7. На нем запланировано выступление президента Украины.

Обратите внимание – Сколько ракет сбили над Украиной: смотрите видео