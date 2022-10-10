У Росії заявили, що масований ракетний удар був відповіддю на "теракти" України по її території. Згодом в росЗМІ появились твердження Медведєва, що це не останній такий удар, розповідає 24 канал.
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Перший епізод зіграно, будуть й інші
Заступник голови Ради безпеки Росії заявив, що необхідно повноцінно демонтувати політичний режим України, адже він становить "пряму та явну" загрозу для країни-терористки. Як зазвичай, Дмитро Медведєв назвав політичний режим України "нацистським".
Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України,
– заявив Медведєв.
Також, як повідомляють росЗМІ, російський воєначальник Андрій Картаполов вважає, що Росія повинна була дати свою відповідь на "диверсію" на Кримському мості. Адже вибух 9 вересня показав, що Росії не слід очікувати розсудливості "опонентів". Він сподівається, що "попередження Путіна про жорстку відповідь Києву на теракти в Росії буде почуте тими, хто має почути".
Як на ракетні удари відреагував Путін
Масовані ракетні удари по Україні прокоментував й сам диктатор Володимир Путін. Він під час засідання Радбезу цинічно заявив, що удари по Україні завдали у відповідь "на теракти по території Росії".
Так, це зробили на пропозицію Міноборони та за планом Генштабу високоточною зброєю "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".
У разі продовження проведення на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних РФ,
– наголосив Путін.
Ба більше, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Віктор Бондарєв вважає, що масований удар по Україні після теракту на Кримському мості свідчить про початок нового етапу російської "спецоперації".
Масовані ракетні удари по Україні: останні новини
- Росія завдала ракетних ударів по більшості областей України. Для цього ворог випустив понад 80 ракет, однак більшу частину знищили сили ППО.
- Як заявила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева, що внаслідок влучань в Україні загинули понад 10 осіб. Ще майже 90 людей отримали поранення.
- Володимир Зеленський звернувся до українців з центру Києва. Він заявив, що в російських окупантів є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.
- Також Володимир Зеленський домовився з Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому запланований виступ президента України.
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