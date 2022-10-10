У Росії заявили, що масований ракетний удар був відповіддю на "теракти" України по її території. Згодом в росЗМІ появились твердження Медведєва, що це не останній такий удар, розповідає 24 канал.

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Перший епізод зіграно, будуть й інші

Заступник голови Ради безпеки Росії заявив, що необхідно повноцінно демонтувати політичний режим України, адже він становить "пряму та явну" загрозу для країни-терористки. Як зазвичай, Дмитро Медведєв назвав політичний режим України "нацистським".

Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України,

– заявив Медведєв.

Також, як повідомляють росЗМІ, російський воєначальник Андрій Картаполов вважає, що Росія повинна була дати свою відповідь на "диверсію" на Кримському мості. Адже вибух 9 вересня показав, що Росії не слід очікувати розсудливості "опонентів". Він сподівається, що "попередження Путіна про жорстку відповідь Києву на теракти в Росії буде почуте тими, хто має почути".

Як на ракетні удари відреагував Путін

Масовані ракетні удари по Україні прокоментував й сам диктатор Володимир Путін. Він під час засідання Радбезу цинічно заявив, що удари по Україні завдали у відповідь "на теракти по території Росії".

Так, це зробили на пропозицію Міноборони та за планом Генштабу високоточною зброєю "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".

У разі продовження проведення на нашій території терактів відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних РФ,

– наголосив Путін.

Ба більше, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Віктор Бондарєв вважає, що масований удар по Україні після теракту на Кримському мості свідчить про початок нового етапу російської "спецоперації".

Зверніть увагу! В ГУР МО вважають, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня.

Масовані ракетні удари по Україні: останні новини

Росія завдала ракетних ударів по більшості областей України. Для цього ворог випустив понад 80 ракет, однак більшу частину знищили сили ППО.

Як заявила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева, що внаслідок влучань в Україні загинули понад 10 осіб. Ще майже 90 людей отримали поранення.

Володимир Зеленський звернувся до українців з центру Києва. Він заявив, що в російських окупантів є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.

Також Володимир Зеленський домовився з Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому запланований виступ президента України.

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