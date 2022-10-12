Іран направив своїх інструкторів у поміч Росії

Вони мають навчити росіян користуватися дронами-камікадзе і безпосередньо контролюють запуск шахідів по українських містах, зокрема по Миколаєву та Одесі.

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Базуються іранці у приміщеннях, які захопили окупанти. Зазначають, що інструктори уже приїхали у селища Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим).

Тож, попри заперечення Ірану щодо поставок дронів, які ті регулярно застосовують проти українців, вони таки допомогають Росії, зокрема, відправляють своїх людей, аби навчати їх вояк.

Небезпека іранських дронів

ЗСУ доволі успішно вдається ліквідовувати іранських "шахідів". Однак, окрім додаткового клопоту для наших військових, іранські апарати мають 2 небезпечні характеристики.

несуть потужні боєприпаси – йдеться про майже 50 кілограмів вибухівки. Через це у разі влучання у ціль виникає сильна вибухова хвиля .

– йдеться про майже 50 кілограмів вибухівки. Через це у разі влучання у ціль виникає . летять низько над поверхнею землі, тому їх досить важко "впіймати".

Більше про небезпеку іранських дронів: дивитись відео

Іран заперечує поставки дронів

Росія придбала в Ірану дрони-камікадзе, хоч і Тегеран це повністю заперечує. Зокрема, представник іранського МЗС Насер Канані наголосив, що подібні звинувачення не мають жодних підстав.

Втім, окупанти почали активно використовувати ці безпілотники на Півдні, а згодом і використали в Запоріжжі, Харкові та в Білій Церкві.

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