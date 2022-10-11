Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зранку 11 жовтня повідомив про збиття іранського дрона. За його словами, збито "Shahed-136", який Росія використовує проти України.

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Ворог масово атакує Україну дронами

Крім того, Сергій Гамалій інформував, що в Хмельницькій області працює ППО. Саме з роботою ППО пов'язані звуки вибухів, які чули жителі Хмельниччини.

Варто зазначити, що Росія атакує дронами іранського виробництва різні регіони України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що пізно вночі окупанти намагалися атакувати Одещину та Миколаївщину.

Однак всі 8 дронів ворога були збиті – 5 в Миколаївській області та 3 на Одещині. Цю інформацію підтвердив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, який заявив, що під час ранкової повітряної тривоги на Одещині працює ППО.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж повідомив, що в регіоні спрацювали засоби протиповітряної оборони. "З попереднього пуску ППО ЗСУ відпрацювало на п'ятірку (Одеська/Миколаївська)", – написав Віталій Кім.

Російські військові 11 жовтня вперше дронами-камікадзе атакували Вінницьку область. Іранськими дронами окупанти завдали удару по Ладижинській ТЕС, що у Вінницькій області.

В Україні триває повітряна тривога

Зранку 11 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У ДСНС попередили про високу ймовірність ракетних ударів по Україні.

Близько 9:30 з'явилася інформація про вибухи у Кривому Розі та Рівному. Крім того, звуки вибухів чули в Київській області. За попередньою інформацією, на Київщині працює ППО.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що є загроза удару по Івано-Франківській області.

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