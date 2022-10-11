Тривоги почали ширитися зі Східної України орієнтовно в 7:41. Сирена охопила десятки регіонів.

В Україні лунає повітряна тривога

Станом на ранок 11 жовтня сирени чути у:

  • Києві та області;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Вінницькій;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Черкаській;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій;
  • Херсонській областях.

За попередньою інформацією, повідомляють про пуски крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Орієнтовний час підльоту 8:10 – 8:20.


В Україні оголосили повітряну тривогу / Фото "єМапа"

Атаки росіян

  • Зранку 11 жовтня ворог завдав удару по Ладижинській ТЕС на Вінничині. Для цього він використав два дрони-камікадзе.
  • На Дніпропетровщині усю ніч від російських ударів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих.
  • Також 11 жовтня близько 6 ранку у Запоріжжі пролунали вибухи. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Так, росіяни знову вгатили по об'єктах інфраструктури.

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