Тривоги почали ширитися зі Східної України орієнтовно в 7:41. Сирена охопила десятки регіонів.
В Україні лунає повітряна тривога
Станом на ранок 11 жовтня сирени чути у:
- Києві та області;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Донецькій;
- Вінницькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Черкаській;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Херсонській областях.
За попередньою інформацією, повідомляють про пуски крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Орієнтовний час підльоту 8:10 – 8:20.
В Україні оголосили повітряну тривогу / Фото "єМапа"
Атаки росіян
- Зранку 11 жовтня ворог завдав удару по Ладижинській ТЕС на Вінничині. Для цього він використав два дрони-камікадзе.
- На Дніпропетровщині усю ніч від російських ударів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих.
- Також 11 жовтня близько 6 ранку у Запоріжжі пролунали вибухи. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Так, росіяни знову вгатили по об'єктах інфраструктури.
Варте уваги – Нові деталі обстрілів 10 жовтня від Зеленського: дивіться відео