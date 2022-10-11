Сьогодні, 11 жовтня, о 06:04 у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Менш ніж за хвилину у місті пролунали вибухи.

У Запоріжжі 2 серії вибухів

У місті дуже гучно, місцевим жителям необхідно якнайшвидше перейти в укриття.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив вибухи в місті. Він повідомив, що росіяни знову вгатили по об'єктах інфраструктурі.

Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях!,

– написав він.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Запоріжжі пролунали щонайменше 15 потужних вибухів.