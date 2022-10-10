Ворог забирає все більше життів невинних українців. 24 канал зібрав всю актуальну інформацію про жертв та постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю.
Важливо У Запоріжжі росіяни знову зруйнували багатоквартирний будинок: перші фото та відео
Що відомо про жертв та постраждалих
Як розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини.
Станом на 6:00 відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким,
– написав він.
Також відомо, що ще щонайменше 5 людей постраждали, серед них – одна дитина. Вона отримала численні порізи від уламків скла.
Ракетний обстріл Запоріжжя: останні новини
Уночі 10 жовтня Росія завдала майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили у житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. На місце удару одразу ж прибули усі необхідні служби, зокрема рятувальники та медики.
Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову атакували житлову інфраструктуру міста й зруйнували цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа. Куртєв підкреслив, що росіяни продовжують убивати мирних мешканців міста, які сплять у своїх будинках. Вибухи у Запоріжжі пролунали майже одночасно із сигналами повітряної тривоги.
На це вже відреагували в Офісі Президента. Його глава Андрій Єрмак рішуче засудив звірства росіян, назвавши окупантів боягузами, які воюють тільки з мирними людьми.
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