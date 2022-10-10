Ворог забирає все більше життів невинних українців. 24 канал зібрав всю актуальну інформацію про жертв та постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю.

Важливо У Запоріжжі росіяни знову зруйнували багатоквартирний будинок: перші фото та відео

Що відомо про жертв та постраждалих

Як розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини.

Станом на 6:00 відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким,

– написав він.

Також відомо, що ще щонайменше 5 людей постраждали, серед них – одна дитина. Вона отримала численні порізи від уламків скла.

Ракетний обстріл Запоріжжя: останні новини

Уночі 10 жовтня Росія завдала майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили у житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. На місце удару одразу ж прибули усі необхідні служби, зокрема рятувальники та медики.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову атакували житлову інфраструктуру міста й зруйнували цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа. Куртєв підкреслив, що росіяни продовжують убивати мирних мешканців міста, які сплять у своїх будинках. Вибухи у Запоріжжі пролунали майже одночасно із сигналами повітряної тривоги.

На це вже відреагували в Офісі Президента. Його глава Андрій Єрмак рішуче засудив звірства росіян, назвавши окупантів боягузами, які воюють тільки з мирними людьми.

Зверніть увагу! Вночі 9 жовтня Росія вкотре вчинила теракт у Запоріжжі, вбивши щонайменше 14 мирних мешканців. Тоді ракети країни-агресорки також потрапили у житлові будинки. Постраждали десятки людей, серед них і діти.