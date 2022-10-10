Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він запитав: "Що ще має статися для визнання Росії державою-спонсором тероризму".

Важливо У Запоріжжі росіяни знову зруйнували багатоквартирний будинок: перші фото та відео

Єрмак рішуче засудив звірства росіян, назвавши їх боягузами, які воюють тільки з мирними людьми.

Слабаки, що здатні тільки пити та запускати ракети в житлові будинки. Ганебні боягузи,

– підкреслив глава ОП.

Ракетний удар по Запоріжжю 10 жовтня: все, що відомо

У ніч проти 10 жовтня Росія завдала майже десяток ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили у житловий багатоповерховий будинок у центрі міста.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову атакували житлову інфраструктуру міста й зруйнували цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа.

Станом на ранок 10 жовтня відомо про щонайменше 1 жертву, ще 5 людей постраждали, серед них – одна дитина. Вона отримала численні порізи від уламків скла.

Додамо, що вночі 9 жовтня Росія також вчинила теракт у Запоріжжі, вбивши щонайменше 14 мирних мешканців. Тоді ракети країни-агресорки потрапили у житлові будинки. Постраждали десятки людей, серед них і діти.