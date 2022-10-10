Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он спросил: "Что еще должно произойти для признания России государством-спонсором терроризма".

Важно В Запорожье россияне снова разрушили многоквартирный дом: первые фото и видео

Ермак решительно осудил зверства россиян, назвав их трусами, которые воюют только с мирными людьми.

Слабаки, способные только пить и запускать ракеты в жилые дома. Позорные трусы,

– подчеркнул глава ОП.

Ракетный удар по Запорожью 10 октября: все, что известно

В ночь на 10 октября Россия нанесла почти десяток ракетных ударов по Запорожью. О ккупанты попали в жилой многоэтажный дом в центре города.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилищную инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар.

По состоянию на утро 10 октября известно минимум об 1 жертве, еще 5 человек пострадали , среди них – один ребенок. Он получил многочисленные порезы от обломков стекла.

Добавим, что ночью 9 октября Россия также совершила теракт в Запорожье, убив не менее 14 мирных жителей. Тогда ракеты страны-агрессора попали в жилые дома. Пострадали десятки человек, в том числе и дети.