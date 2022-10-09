На думку політолога Миколи Давидюка, таким чином США надсилають важливий сигнал Росії. Про це він сказав на ексклюзивному стрімі, який транслював ютуб 24 каналу.

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З якою метою США внесли законопроєкт

Давидюк вважає, що законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму – це превентивний захід, аби вона не використовувала тактичну ядерну зброю.

Росіяни в Женеві на переговорах просили не називати й не визнавати їх державою-терористом. Для Путіна це було принципово важливо. Знаючи це, Захід спеціально вносить таку норму, щоб зупинити можливий удар,

– пояснив він.

Так, якщо росіяни все-таки наважаться на застосування ядерної зброї – їм доведеться носити це ім'я. Відомо, що статус держави-спонсора тероризму передбачає велику кількість обмежуючих санкцій, зокрема щодо країн, які з нею співпрацюють.

"Усе те, чого Путін дуже не хоче, воно може стати реальністю. І, я думаю, що це постріл на випередження – червона лінія, якою росіянам натякають, що це може статися", – підкреслив Давидюк.

Політолог запевняє, що зараз Вашингтон надсилає Москві певні натяки у межах їхніх дипломатичних перемовин. І можливість визнання Росії державою, що спонсорує тероризм – не єдиний. Окрім цього, Байден підняв питання про виключення Росії з Радбезу ООН.

"США говорили про багато пунктів, які вони можуть використати, і вони достатньо впевнено йдуть у цьому напрямку", – підсумував Микола Давидюк.

Росію хочуть визнати державою-терористкою: останні новини

Україна неодноразово закликала США визнати Росію державою-терористкою. Зокрема, на цьому постійно акцентує президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у серпні зазначав, що над цим активно працюють, але ще потрібен час.

Напередодні виборів у США збільшується тиск на адміністрацію президента Джозефа Байдена про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Двопартійна консолідація змушує Вашингтон приймати швидкі рішення.

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