Зеленський риторично запитав, чи хоче держава-терорист миру. Очевидно, що ні. Росія доводить це щодня та щоночі, коли обстрілює українські міста.

Важливо Масований ракетний обстріл Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась

Президент наголосив, що Запоріжжя – одне з міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі внаслідок ударів по житлових будинках загинули щонайменше 14 людей. Оскільки розбір завалів досі триває, це число може зрости.

Президент нагадав, що понад 70 людей зазнали поранення. серед яких – 11 дітей. Сотні сімей залишились без житла. Від удару однієї з ракет Х-22 у звичайному 9-поверховому будинку зруйнувано цілий під'їзд.

Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ і ті, хто його виконували, знали, куди б'ють. Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей,

– наголосив президент.

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