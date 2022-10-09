Зеленский риторически спросил, хочет ли государство-террорист мира. Очевидно, что нет. Россия доказывает это ежедневно и каждую ночь, когда обстреливает украинские города.

Президент подчеркнул, что Запорожье – один из городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате ударов по жилым домам погибли минимум 14 человек. Поскольку разбор завалов до сих пор продолжается, это число может возрасти.

Президент напомнил, что более 70 человек получили ранения, среди которых – 11 детей. Сотни семей остались без жилья.

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