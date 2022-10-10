Наслідки обстрілів Київщини

Російські ракети влучили у 9 об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, пошкоджень зазнали 33 житлові будинки.

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На жаль, один чоловік загинув. Ще 8 мирних мешканців області зазнали поранень.

Наразі енергосистема Київщини працює у надзвичайному режимі. Для повного відновлення електропостачання потрібен час, тож наразі можливі перебої.

Закликаю кожного свідомого громадянина обмежити сьогодні використання електроенергії, аби дати можливість енергетикам налагодити систему. Це своєрідний тест на єдність і витримку,

– зазначив Андрій Нєбитов.

Атаки по Києву: що відомо

Перші вибухи у Києві 10 жовтня пролунали близько 08:30. Мер міста Віталій Кличко підтвердив прильоти по Шевченківському району. У мережі з'явилися фото палаючих автомобілів, які стояли посеред дороги.

Відомо, що російські ракети завдали руйнувань Національному університету імені Тараса Шевченка, бізнес-центру 101 Tower тощо. Влучання були і в пішохідний міст, але той вистояв.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілів Києва загинули 6 людей, а 50 – зазнали поранень.

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