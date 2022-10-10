Последствия обстрелов Киевской области

Российские ракеты попали в 9 объектов критической инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили 33 жилых дома.

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К сожалению, один человек погиб. Еще 8 мирных жителей области получили ранения.

В настоящее время энергосистема Киевской области работает в чрезвычайном режиме. Для полного восстановления электроснабжения требуется время, поэтому возможны перебои.

Призываю каждого сознательного гражданина ограничить сегодня использование электроэнергии, чтобы дать возможность энергетикам наладить систему. Это своеобразный тест на единство и выдержку,

– отметил Андрей Небитов.

Атаки по Киеву: что известно

Первые взрывы в Киеве 10 октября прогремели около 08:30. Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилеты по Шевченковскому району. В сети появились фото горящих автомобилей, стоявших посреди дороги.

Известно, что российские ракеты нанесли разрушения Национальному университету имени Тараса Шевченко, бизнес-центру 101 Tower и т.д. Попадания были и в пешеходный мост, но тот выстоял.

По данным ГСЧС, в результате обстрелов Киева погибли 6 человек, 50 – получили ранения.

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