Как пишут российские СМИ, соответствующее циничное заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Бондарев, сообщает 24 канал.

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В России прокомментировали массированный обстрел Украины

Прихвостень Владимира Путина считает, что массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской "спецоперации".

Также массированные ракетные удары по Украине прокомментировал кремлевский диктатор Владимир Путин. По его словам, это было сделано в ответ на "теракты по территории России". Ранее Путин назвал терактом взрыв на Крымском мосту.

Путин сообщил, что утром 10 октября по предложению Минобороны и по плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования "по объектам энергетики военного управления и связи Украины".

Следует отметить, что в ГУР МО рассказали, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября.

Враг массированно атаковал Украину

Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева сообщила, что в результате массированных обстрелов зафиксированы попадания в Киеве и еще в 14 регионах Украины.

Генштаб ВСУ сообщил, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.

В ГСЧС сообщили, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, еще 64 – травмированы.

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