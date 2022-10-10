Як пишуть російські ЗМІ, відповідну цинічну заяву зробив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Віктор Бондарєв, повідомляє 24 канал.

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У Росії прокоментували масований обстріл України

Прихвостень Владіміра Путіна вважає, що масований удар по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України після теракту на Кримському мості свідчить про початок нового етапу російської "спецоперації".

Також масовані ракетні удари по Україні прокоментував кремлівський диктатор Владімір Путін. За його словами, це зробили у відповідь на "теракти по території Росії". Раніше Путні назвав терактом вибух на Кримському мосту.

Путін повідомив, що вранці 10 жовтня на пропозицію Міноборони та за планом Генштабу було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".

Слід зазначити, що в ГУР МО розповіли, що росіяни готували масований ракетний удар по Україні ще 2 та 3 жовтня.

Ворог масовано атакував Україну

Речниця Національної поліції України Мар'яна Рева повідомила, що внаслідок масованих обстрілів зафіксовані влучання у Києві та ще в 14 регіонах України.

Генштаб ЗСУ повідомив, що під час масового обстрілу Росія використала 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 13 – іранські "Шахід-136". Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей.

У ДСНС повідомили, що внаслідок терористичних обстрілів загинуло 11 людей, ще 64 – травмовано.

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